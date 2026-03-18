Директор омского спортцентра будет бороться за место кандидата от ЕР в Госдуму

В Омской области первым претендентом на мандат депутата Госдумы РФ, подавшим заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России», стал Андрей Ежов. Его анкета размещена в базе данных праймериз.

Господин Ежов занимает пост директора «Регионального центра спортивной подготовки», который работает в статусе областного автономного учреждения. Он намерен баллотироваться в Омском одномандатном округе №141. В настоящее время округ в Госдуме РФ представляет коммунист Андрей Алехин.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее группа ветеранов СВО порекомендовала сенатору от Омской области Дмитрию Перминову принять участие в выборах в Госдуму РФ.

