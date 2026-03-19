«Эксперт РА» оставил Ставрополью рейтинг ruА+ со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Ставропольского края на уровне ruА+ и установило стабильный прогноз, что сигнализирует о высокой вероятности сохранения оценки в ближайший год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рейтинг ruА+ отражает умеренно высокий уровень кредитоспособности региона по сравнению с другими субъектами РФ, хотя он остается чувствительным к негативным экономическим сдвигам. Агентство обосновало решение сильной экономикой края, приемлемым инвестиционным климатом, умеренно высоким демографическим развитием и комфортным бюджетом.

Экономика Ставрополья показывает уверенный рост: в 2025 году валовый региональный продукт (ВРП) достиг 1,8 трлн руб., что на 4,3% превысило показатель 2024-го в сопоставимых ценах. ВРП на душу населения составил около 0,6 млн руб., что агентство оценивает как умеренный уровень. Среднедушевые доходы населения подскочили на 14,9% до 44 тыс. руб., а прожиточный минимум вырос на 14,8% до 16 тыс. руб..

Демография края остается на умеренно высоком уровне, несмотря на сокращение населения на 0,6–0,8% за три года. Уровень безработицы в 2025 году опустился до 3% (минус 0,4 п.п. к 2024-му), а в октябре–декабре средний показатель достиг 2,7%. Инвесторы активно вкладывают средства: объем инвестиций в основной капитал вырос на 1,5% до 426,7 млрд руб., их доля в ВРП за три года держится на 24,4%.

Бюджет края сбалансирован комфортно: доходы в 2025 году увеличились на 5,4% до 200,4 млрд руб., из них 63,4% — налоговые и неналоговые поступления. Расходы поднялись на 2,7% до 212 млрд руб., дефицит составил 11,7 млрд руб. (9,2% от ННД), его покрыли остатками на счетах и казначейскими кредитами. Долг на 1 января 2026 года сократился в 2,1 раза до 12,7 млрд руб., нагрузка — всего 10%.

Предыдущие релизы показывают последовательность: для сравнения, в 2023-м долг был 29,7 млрд руб. при нагрузке 27,7%, а ВРП — 1,1 трлн руб.. Это подчеркивает прогресс края в управлении финансами и ростом экономики.

Станислав Маслаков