Группу тульских подростков отдадут под суд за нападения на маргиналов и убийство

СКР завершил расследование дела четырех подростков из Тулы, которые нападали на ведущих «асоциальный образ жизни» граждан. Всего в группу входили семеро несовершеннолетних, трое из которых не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Дело направили для рассмотрения в суд, сообщили в управлении ведомства по Тульской области.

В зависимости от роли несовершеннолетних обвинили в организации экстремистского сообщества, хулиганстве и разбое, похищении паспорта. Также им вменили причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и убийство.

Как установили следователи, экстремистское сообщество создал в 2024 году подросток 2007 года рождения. В группу вошли друзья и сверстники организатора, увлекавшиеся праворадикальной идеологией.

В августе 2024 года злоумышленники избили пьяного мужчину в Туле. Позже несовершеннолетние познакомились с другим мужчиной, к которому пришли домой, избили, а потом похитили паспорт и другие вещи. В сентябре того же года подростки проникли домой к третьей жертве. Его также избили, а его вещи похитили. Позже пострадавший скончался.

Никита Черненко