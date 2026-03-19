Туроператоры не ожидают банкротств из-за ситуации на Ближнем Востоке

Туристическая отрасль не прогнозирует волну банкротств из-за событий на Ближнем Востоке, заявил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Подобную ситуацию мы уже проходили, причем проходили не единожды... (Принятые властями и бизнесом меры) как раз и обеспечивают определенную стабильность, которая на сегодняшний день существует»,— сказал господин Осауленко на пресс-конференции в Москве (цитата по «Интерфаксу»).

Ключевым решением, по его словам, стало постановление об открытии фонда персональной ответственности (ФПО). Уже поступило более десятка заявлений от туроператоров на сумму около 1 млрд. Фонд формируется за счет ежегодного взноса в размере 1% от общей стоимости туристского продукта за предыдущий год.

Как отметил господин Осауленко, воспользоваться механизмом планируют до 30% операторов из 433 участников ассоциации. По его словам, до возврата средств доходит лишь 15–17% заявок. Совокупный объем фондов превышает 6 млрд.

Распоряжение правительства от 12 марта позволяет компенсировать потери туристам за поездки на Ближний Восток, запланированные с 28 февраля по 31 марта. Ограничения авиасообщения были введены после начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В ОАЭ тогда находились более 50 тыс. российских туристов, еще несколько тысяч — в соседних странах.