Выборы белгородского губернатора могут пройти без массовой агитации

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в соцсетях заявил, что выборы главы региона в этом году могут пройти в регионе без политической рекламы и агитационных материалов.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«В наших условиях точно не до пиара и продвижения. Наша избирательная кампания будет отличаться от всех остальных. Она, скорее всего, будет проходить без рекламы и без разноса каких-либо материалов, кроме извещения о дате проведения выборов со стороны избирательной комиссии. А фактические результаты должны показать те, кто будет идти на выборы. Люди сами увидят и примут решение»,— рассказал господин Гладков. Он отметил, что, как и в прошлом году, предложит партиям направить деньги избирательных фондов в фонд оказания помощи раненым детям.

Также господин Гладков не ответил на вопрос местной жительницы о его планах по участию в выборах губернатора. Глава региона сказал, что решение об этом примет президент.

В конце прошлого года Вячеслав Гладков на пресс-конференции об итогах своей пятилетки на посту губернатора также сказал, что решение о его выдвижении на выборы в 2026 году примет президент. Он, впрочем, тогда добавил, что реальную эффективность руководитель субъекта может показать именно за два срока.

Сергей Толмачев, Воронеж