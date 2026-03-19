Зарубежные СМИ: Почему Конгресс может не одобрить выделение средств на войну с Ираном?

Пентагон запросил у Белого дома больше $200 млрд на продолжение войны в Иране. Как пишет The Washington Post, эта сумма пойдет на срочное пополнение критически важного вооружения, запасы которого за три недели практически израсходованы. Впрочем, источники газеты сомневаются, что Конгресс одобрит этот пакет. Тем временем, Дональд Трамп размышляет об отправке подкрепления на Ближний Восток. Ведущие мировые СМИ обсуждают новую фазу, в которую входит конфликт в регионе. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

$200 млрд, которые Пентагон просит у Белого дома — это гораздо больше той суммы, что США уже вложили в «Эпическую ярость». Например, первая неделя конфликта обошлась всего в $11 млрд. А с 2022го года на помощь Киеву Вашингтон выделил $188 млрд. И эти огромные цифры наверняка столкнутся с неодобрением законодателей, пишет The Washington Post. Стоимость войны с Ираном растет в геометрической прогрессии, а запасы критически важного оружия из-за интенсивных ударов заканчиваются.

Удары по энергетическим объектам на Ближнем Востоке вводят конфликт в новую фазу, и на этом фоне администрация Белого дома рассматривает возможность увеличения численности войск, добавляет Reuters. Речь идет о тысячах военнослужащих, которые в том числе будут обеспечивать безопасность танкеров в Ормузском проливе.

А The Wall Street Journal допускает, что корпус морской пехоты США, в котором около двух тысяч человек, прибудет из Японии на Ближний Восток уже на следующей неделе. По словам американских чиновников, Вашингтон может использовать это подразделение для захвата одного или нескольких островов у южного побережья Ирана.

Тем временем в самих Соединенных Штатов тоже растет напряжение. По данным трех источников The Washington Post, над военной базой в Вашингтоне, где проживают госсекретарь Марко Рубио и министр войны Пит Хегсет, были замечены неопознанные беспилотники. На этом фоне защиту некоторых американских баз повысили до уровня «Чарли». Это значит, что у разведки есть информация о вероятности теракта или нападения на объекты, объясняет издание.

Politico обращает внимание на необычную стратегию освещения Белым домом войны в Иране. В соцсетях администрация Трампа публикует риллсы, где кадры военных действий смешиваются с фрагментами из фильмов, таких как «Железный человек» и «Гладиатор», а также отсылками к игре GTA. Видео только за четыре дня набрали 3 млрд просмотров, но вирусный контент вызывает резкую критику со стороны бывших военных и экспертов. И несмотря на высокую вовлеченность в соцсетях, 56% избирателей тоже не одобряет действия Трампа в отношении Ирана, заключает издание.

В своем сообщении в TruthSocial Дональд Трамп заверил, что об атаке Израиля на энергетический сектор Ирана ничего не знал. Однако источники Associated Press уверены, что американского президента проинформировали, хотя он мог и не принимать участие в самом ударе.