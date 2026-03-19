Фиктивное агентство в Москве обмануло 100 начинающих моделей

В Москве задержаны подозреваемые в создании фиктивного модельного агентства. Жертвами обмана стали более 100 человек, общий ущерб превышает 20 млн руб., сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По данным полиции, злоумышленники арендовали два помещения — на Кожевнической улице и в Малом Кисельном переулке. Они рекламировали эти площадки в интернете. Мошенники уверяли, что обучение в профильной академии необходимо для построения успешной карьеры в модельном бизнесе.

«Для начала требовалось произвести оплату обучения, после чего, по словам аферистов, появлялась возможность заключить трудовой договор с модельным агентством. Однако соучастники не выполняли взятые на себя обязательства, а поступившие денежные средства использовали по своему усмотрению»,— уточнила Ирина Волк.

Следователи возбудили 112 уголовных дел, которые соединили в одно производство. Задержанным предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Предполагаемому организатору преступного бизнеса назначили запрет определенных действий. Семеро его сообщников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.