Александр Лукашенко назвал себя сторонником Дональда Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спецпосланником президента США Джоном Коулом заявил, что относит себя к сторонникам американского коллеги Дональда Трампа.

«Да, очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего президента»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БелТА).

Александр Лукашенко проводит очередные переговоры с американской делегацией во главе с Джоном Коулом. По словам белорусского президента, на повестке — двусторонние отношения США и Белоруссии, в том числе восстановление работы американского посольства в Минске, освобождение политзаключенных, а также экономические вопросы и санкции.

Предыдущая встреча Александра Лукашенко с Джоном Коулом состоялась в середине декабря 2025 года. Президент Белоруссии говорил, что передал американской стороне «прагматичные предложения», которые находятся в плоскости интересов США. Тогда президент также помиловал 123 политзаключенных в обмен на снятие санкций США с предприятия «Беларуськалий».

