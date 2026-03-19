АТОР: россияне лишились трети стыковочных маршрутов из-за конфликта США и Ирана

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке транзитные стыковочные маршруты для перелетов из России за границу сократились на 30-35%. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По подсчетам аналитической группы АТОР, до закрытия воздушного пространства страны Персидского залива обеспечивали треть авиатранзита. В 2025 году перевозками могли воспользоваться от 1,8 до 2,1 млн россиян, 650-700 тыс. из которых для пересадок выбирали аэропорты стран Ближнего Востока. Почти каждый четвертый международный рейс из России вылетал в Дубай или Стамбул, добавили в ассоциации.

Сейчас перечень доступных для пересадок пунктов включает 15 направлений: Азербайджан, Алжир, Армения, Вьетнам, Грузия, Египет, Иордания, Казахстан, Китай, Марокко, Сербия, Таиланд, Турция, Узбекистан и Эфиопия. По данным АТОР, 30-35% транзита российских туристов происходит через стамбульский аэропорт. На Пекин и Шанхай совокупно приходится еще 15-20%.

Страны Ближнего Востока частично закрыли воздушное пространство после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. В ОАЭ тогда находились около 55 тыс. российских туристов. Еще несколько тысяч россиян отдыхали в соседних странах. К 16 марта туроператоры вывезли из ОАЭ около 99% граждан России.