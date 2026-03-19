Первая модель бренда Volga поступит в продажу летом 2026 года

АО «Производство легковых автомобилей» представило первую модель кроссовера Volga K50. Старт продаж намечен на лето 2026 года, сообщается на странице бренда во «ВКонтакте».

По словам производителя, автомобиль Volga K50 является одним из самых просторных и комфортабельных в своем сегменте. Модель оснащена турбированным двигателем объемом 2 литра и мощностью 238 л.с. и системой полного привода. Также среди ключевых особенностей — панорамная крыша с люком, контурная подсветка салона и акустическая система с 12 динамиками.

Как писал «Ъ-Приволжье», выпускать автомобили Volga будут на промышленной площадке Горьковского автозавода, где раньше производили машины Skoda и Volkswagen. «Производство легковых автомобилей» арендует эти площади у ГАЗа. На первом этапе Volga будет поставляться только на внутренний российский рынок.

Елена Ковалева