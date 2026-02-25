Новая Volga на первом этапе будет поставляться только на российский рынок

Автомобили Volga, серийный выпуск которых планируют начать в Нижнем Новгороде во втором квартале 2026 года, будут соответствовать требованиям закона о локализации такси. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на АО «Производство легковых автомобилей», которое владеет брендом Volga.

На первом этапе автомобили будут поставляться только на внутренний российский рынок.

Как писал «Ъ-Приволжье», выпуск автомобилей Volga будет организован на промышленной площадке Горьковского автозавода, где раньше производили автомобили Skoda и Volkswagen. АО «Производство легковых автомобилей» арендует эти производственные площади у ГАЗа.

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу закон о локализации автомобилей для такси. Для включения машины в реестр она должна иметь 3,2 тыс. баллов локализации либо быть выпущена по СПИК, заключенному в 2022–2025 годах.