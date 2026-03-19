Блогерам в Max предложили регистрировать каналы в РКН для получения донатов

Администрация мессенджера Max предложила блогерам с аудиторией от 10 тыс. подписчиков регистрировать свои каналы в реестре Роскомнадзора. Регистрация — необходимое условие для получения маркировки А+.

Такая маркировка подразумевает верификацию канала, которая «повышает доверие рекламодателей и позволяет авторам собирать донаты на свою деятельность», пояснили «Ъ» в пресс-службе.

«Отметка А+ появится в профиле канала после подтверждения заявки со стороны Роскомнадзора», — уточнили в Max.