Экс-сенатор Рауф Арашуков попросил перевода из «Черного дельфина» в Мордовию

Оренбургский областной суд 18 марта 2026 года начал рассмотрение апелляции на приговор Рауфу Арашукову по делу о взятке, пишет ТАСС.

Экс-сенатор, отбывающий пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, заявил на заседании по видеосвязи, что две недели назад подал прошение о переводе в колонию Мордовии. Он пояснил, что написал заявление для смены места отбывания наказания, где содержится его отец Рауль Арашуков, также осужденный на пожизненный срок.

Рауф Арашуков задержали 30 января 2019 года прямо на заседании Совета Федерации. В тот же день арестовали и его отца, экс-советника гендиректора «Газпрома межрегионгаз». Мосгорсуд 27 декабря 2022 года приговорил обоих к пожизненному заключению за создание организованной преступной группы, организацию убийств лидера молодежного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также хищения газа у «Газпрома» на 4,4 млрд руб. Убийства совершили, чтобы скрыть кражу газа.

В «Черном дельфине» Рауф Арашуков попал под следствие по новому делу. Следствие обвинило его в даче взятки в 3 млн рублей сотруднику УФСИН Оренбургской области через адвоката по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Деньги якобы предназначались для привилегий: дополнительных телефонных звонков, посылок, выбора работы и соседей по камере. Ленинский райсуд Оренбурга 13 января 2026 года приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу 120 млн руб.; по совокупности срок остался пожизненным.

Жалобы на условия содержания Рауф Арашуков выдвигает с октября 2024 года. Тогда его адвокат Эльмар Ализаде сообщил, что экс-сенатор подвергается пыткам и провокациям в ИК-6. Руководители УФСИН с апреля 2024 года якобы заставляли подписывать отказ от претензий по инцидентам ноября 2023 года. Рауф Арашуков просил перевести его в Мордовию, где есть две колонии для пожизненно осужденных. Прокуратура проверила колонию, но нарушений не нашла.

По версии следствия, Арашуков предлагал 6 млн руб. за непривлечение к дисциплинарке, ежемесячные свидания, неограниченные передачи и подселение террориста Башира Хамхоева, осужденного в 2013 году за теракт в «Домодедово». Сам Рауф Арашуков отвергает обвинения: он утверждает, что сотрудник ФСИН сам предложил взятку, чтобы прекратить давление, и просит полиграф для проверки. Адвокаты не могли попасть к подзащитному, ОНК Оренбургской области взялась за проверку.

