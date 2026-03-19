Новосибирские власти пересмотрят нормы содержания домашнего скота

Власти Новосибирской области на уровне региона пересмотрят нормы содержания домашнего скота. Об этом журналистам заявил губернатор Андрей Травников.

«Что касается ЛПХ, в некоторых селах мы выявили, что под названием ЛПХ созданы достаточно серьезные бизнесы численностью более 150 голов различных животных — это, конечно, требует дополнительного регулирования как на федеральном уровне, но мы с депутатами посмотрим, как нужно отрегулировать региональное законодательство, чтобы эту деятельность упорядочить»,— пояснил глава региона.

Накануне, как писал «Ъ», руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что принятые правительством Новосибирской области меры по противодействию распространению пастереллеза недостаточно своевременные и полные. Он также отметил, что одной из причин возникновения заболевания могли стать незаконные перевозки сельскохозяйственных животных без ветеринарных сопроводительных документов.

Ранее на территории области был объявлен режим ЧС в связи со вспышками бешенства и пастереллеза среди крупного рогатого скота. СУ СКР региона начало проверку действий областного минсельхоза, а также массовых жалоб фермеров на изъятие скота. В Новосибирском центре ветеринарно-санитарного обеспечения заявили, что причиной распространения инфекции стали нарушения при ведении личных подсобных хозяйств фермеров.

Александра Стрелкова