Sony Pictures официально анонсировала создание фильма про лабубу

Кинокомпания Sony Pictures и производитель популярных игрушек лабубу Pop Mart официально сообщили, что в ближайшее время начнется работа над фильмом с лабубу в главной роли. Как сообщает BBC со ссылкой на заявление компаний, в фильме будут и живые съемки, и компьютерная анимация.

Ранее в СМИ появлялась неофициальная информация о том, что ведется подготовка к съемкам такого фильма. Официальное заявление подтвердило слухи о том, что режиссером картины выбран Пол Кинг, у которого за плечами такие фильмы, как «Приключения Паддингтона» и «Вонка» и комедийный сериал «Майти Буш». Исполнительным продюсером утвержден дизайнер из Гонконга Касинг Лунг, который десять лет назад придумал образ лабубу. Сценарий напишут Пол Кинг совместно со Стивеном Левенсоном.

Pop Mart представила лабубу в 2019 году. Наибольшей популярностью игрушки стали пользоваться в 2025 году, что привело к росту акций Pop Mart на сотни процентов. У компании более 500 магазинов игрушек в более чем 30 странах мира.

