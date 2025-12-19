Игрушка лабубу станет героем полнометражного фильма

Кинокомпания Sony Pictures снимет фильм про популярную игрушку лабубу. Работать над картиной будет британский режиссер Пол Кинг. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники. О планах Sony снять фильм про лабубу СМИ писали еще в ноябре, однако теперь издание выяснило подробности проекта.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным The Hollywood Reporter, Sony сотрудничает с китайским ритейлером Pop Mart, которому и принадлежит бренд этих игрушек. Сообщается, что проект находится на раннем этапе, сценариста для него пока ищут. Пол Кинг ранее снимал такие фильмы, как «Приключения Паддингтона» и «Вонка». В Sony никак не прокомментировали информацию издания.

Pop Mart представил лабубу в 2019 году, однако тогда игрушка не вызвала большого ажиотажа — ритейлер выпустил и много других серий игрушек. Однако в текущем году лабубу стали очень популярными, их продажи выросли на сотни процентов, как и акции Pop Mart. Правда, с тех пор ажиотаж вокруг игрушек несколько спал, тем не менее акции ритейлера все еще стоят на 114% дороже, чем годом ранее.

Яна Рождественская