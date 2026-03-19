Путепровод в тамбовском Мичуринске построит воронежское «СМУ-90» за 2 млрд

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил в своем Telegram-канале, что победителем конкурса на строительство путепровода в Мичуринске стало воронежское ООО «СМУ-90» братьев Агаронян. Контракт уже заключен. По данным портала госзакупок, компания была единственным участником конкурса и не стала снижать начальную цену подряда в 1,99 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Первышова, подготовительные работы на объекте начнутся уже в марте. Они будут включать расчистку территории и расстановку дорожных знаков. В апреле стартует уже непосредственно строительство. Завершить работы необходимо до 30 сентября 2027 года.

Длина моста составит 271 м, также контрактом предусмотрено строительство 3 км дорог и 3,7 км тротуаров с уличным освещением и озелененной территорией.

«Новый путепровод очень ждут жители Мичуринска, которые давно просили построить его для улучшения дорожной ситуации в городе. Буду держать объект на личном контроле, в том числе прошу подключиться депутатский корпус и общественность»,— отметил Евгений Первышов.

По данным Rusprofile, ООО «СМУ-90» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 2008 года для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 90% компании принадлежит Вардану (Айковичу) Агароняну, 10% — Айку (Вардановичу) Агароняну. Директор — Александр Сотников. В 2024 году выручка составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль — 302 млн руб. С 2011 года компания заключила 409 госконтрактов на 44 млрд руб. в сумме. Как отметил тамбовский губернатор, с 2008 года общество реализовало «более 130 проектов».

Алина Морозова