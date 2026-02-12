На строительство путепровода к тамбовскому агротехнопарку выделяют 2 млрд

Областное казенное учреждение «Тамбовавтодор» объявило конкурс на строительство путепровода через железнодорожные пути от центра Мичуринска к агротехнопарку «Мичуринский» в северной части города (микрорайон Кочетовка). Начальная цена контракта составляет 2 млрд руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Источник финансирования — областной бюджет. Большую часть средств выделят в 2027 году.

Строительная длина путепровода составляет 1,15 км, расчетная скорость движения — 60 км/ ч. Подрядчику, помимо непосредственного возведения моста, предстоит переустроить газопровод, электросети, линии связи, устроить водопровод, площадку для пункта охраны, водоотвод. Также на объекте должны быть системы управления движением, транспортной безопасности, связи и оповещения, наружного освещения.

Работы требуется выполнить в шесть этапов до 30 сентября 2027 года. Гарантия составит от трех месяцев до десяти лет в зависимости от объекта.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 2 марта, итоги планируют подвести 5 марта. В первую очередь будет учитываться ценовое предложение участника (значимость критерия — 60%), во вторую — его квалификация (40%).

Алина Морозова