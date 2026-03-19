Дебиторку банкира из Невинномысска выставили на торги за 270 млн рублей

Финансовый управляющий экс-владельца обанкротившегося Рускобанка Хачатура Мурадова выставил на торги права требования по дебиторской задолженности на сумму свыше 270 млн руб., возникшей после оспаривания сделок с московской недвижимостью. Арбитражный суд Ставропольского края признал банкира несостоятельным в 2016 году. Дело рассматривалось в региональном суде, поскольку Мурадов был зарегистрирован в Невинномысске.

Конкурсный управляющий Олег Гришкин выставил на продажу четыре лота к трем физическим лицам и одной компании. Три долга на общую сумму более 251,5 млн руб. подтверждены решением Арбитражного суда Ставропольского края в 2018 году. Требования включают задолженность Сергея Зорина на 112,1 млн руб., Константина Зуева на 126,1 млн руб. и Михаила Филиппова на 13,4 млн руб. Четвертый лот составляют претензии к компании «Олекс» на 19,1 млн руб.

Права требования сформировались после признания судом притворными сделок с московской недвижимостью, которые банкир совершил незадолго до процедуры банкротства. Вернуть квартиры и офисы в конкурсную массу не удалось из-за их последующей перепродажи третьим лицам.

Банк России отозвал лицензию у Рускобанка в 2016 году в связи с нарушением федеральных законов и выводом активов через невозвратные займы. В том же году Арбитражный суд Ставропольского края признал банкира несостоятельным. Общая сумма требований кредиторов составила свыше 7 млрд рублей.

В 2023 году Хачатур Мурадов стал фигурантом уголовного дела по обвинению в растрате 600 млн рублей. Арестованное у него имущество оценивается в 298 млн рублей.

Роман Лаврухин