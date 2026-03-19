Израиль и США атаковали Иран. День двадцатый

Накануне Израиль атаковал крупнейший иранский газоперерабатывающий завод в провинции Бушер. Несколько участков иранского газового месторождения Южный Парс подверглись удару. В ночь на 19 марта Иран нанес ракетный удар по промышленному комплексу Рас-Лаффан в Катаре. Над военной базой «Форт Лесли Макнейр» в Вашингтоне были замечены неопознанные БПЛА. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал страны Евросоюза оказать давление на США и Израиль для прекращения военного конфликта. Как развивались события в зоне ближневосточного конфликта — в трансляции «Ъ».

14:22. В порту Янбу в Саудовской Аравии приостановили погрузку нефти после того, как БПЛА упал на территории нефтеперерабатывающего завода Samref, передает Reuters.

14:13. Axios: Дональд Трамп знал о планах Израиля атаковать Южный Парс и лично одобрил эту идею.

13:52. При необходимости Армения готова оказать гуманитарную помощь Ирану — премьер-министр страны Никол Пашинян.

13:22. Бывший глава Минобороны Ирана Хоссейн Дехган стал секретарем Высшего совета национальной безопасности страны после смерти Али Лариджани — Didban Iran.

13:05. Иран еще не завершил удары в ответ на атаку США и Израиля на энергетическую инфраструктуру Исламской Республики — представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

12:47. Ynet: Израиль нанес удар по иранской базе и военным кораблям в портовом городе Бендер-Энзели.

12:38. Туристический бизнес не ожидает банкротств туроператоров из-за военного конфликта на Ближнем Востоке — директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко.

12:33. МИД Омана: ответные удары Ирана по военным базам США в Персидском заливе были единственным рациональным вариантом.

12:29. США колоссально ошиблись, позволив втянуть себя в войну с Ираном. Вашингтон и Тель-Авив ни при каком сценарии не получат желаемого — глава МИД Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди.

12:07. Канада не намерена принимать участие в военной операции США и Израиля против Ирана — глава МИД страны Анита Ананд.

12:05. Взрывы слышны в районе Тель-Авива после активации воздушной тревоги, передает корреспондент «РИА Новости». Сигнал тревоги был активирован в десятках городов центральной части Израиля.

11:49. В ночь на 19 марта Иран уничтожил два израильских БПЛА и перехватил крылатую ракету — КСИР.

11:37. Доступа в интернет в Иране нет уже более 450 часов, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

11:30. Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность обязать суда покупать страхование у американского правительства, если в Ормузском проливе их будут сопровождать ВМС США — Financial Times.

11:14. Нынешняя обеспокоенность Эмманюэля Макрона военным конфликтом на Ближнем Востоке вызвана не нападением Израиля на наши газовые объекты, а нашими ответными действиями — глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

11:10. Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что поговорил с президентом США Дональдом Трампом и эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тан после ударов Ирана по катарскому промышленному центру Рас-Лаффан.

11:01. Удар Израиля по газовой инфраструктуре Ирана приведет к взрывному росту цен на газ на мировых рынках — премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

10:57. АТОР: россияне столкнулись с сокращением трети доступных транзитных маршрутов для полетов за границу из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

10:49. Иран требует компенсации от ОАЭ из-за атак США с территории эмиратов — постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters Последствия ракетного удара Ирана по жилому дому в Израиле

10:40. FT: Иран готовится к затяжной войне и требует гарантий от США и Израиля

10:37. Сенат США вновь отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий президента Дональда Трампа в Иране.

10:35. Нефтеперерабатывающий завод Samref в Саудовской Аравии подвергся воздушной атаке, передает Reuters.

10:33. UKMTO: неизвестный снаряд попал в судно вблизи промышленного центра Рас-Лаффан в Катаре.

10:30. Над военной базой «Форт Лесли Макнейр» в Вашингтоне, где расположены дома госсекретаря США Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета, были замечены неопознанные БПЛА — The Washington Post.

10:26. Нефтегазовая корпорация Катара Qatar Energy сообщила о новом ракетном обстреле объектов производства СПГ.

10:24. США не знали о планах Израиля нанести удар по Южному Парсу в Иране — Дональд Трамп.

10:21. Reuters: Дональд Трамп рассматривает возможность отправки тысяч военнослужащих США на Ближний Восток для усиления операции против Ирана.

10:16. Пентагон попросил выделить $200 млрд на военную операцию против Ирана — The Washington Post.

10:08. Катар объявил военного атташе Ирана и атташе по вопросам безопасности персонами нон грата. В течение следующих 24 часов они должны покинуть территорию Катара — МИД страны.

Фото: Social Media / Reuters Дым поднимается после атаки Израиля на Южный Парс

10:03. Власти ОАЭ сообщили, что силы ПВО страны сбили ракеты, которые были направлены на газовые объекты в Хабшане и нефтяное месторождение Баб. Сейчас работа газоперерабатывающего завода в Хабшане приостановлена.

9:37. В случае повторных атак на энергетические объекты Ирана ответные удары по базам США, Израиля и их региональных союзников будут гораздо более разрушительными — КСИР.

9:34. Заместитель главы иранского МИД Вахид Джалалзаде заявил, что Иран и Оман создадут новый правовой режим судоходства в Ормузском проливе после завершения военной операции США и Израиля.

9:30. Рычаги победы находятся в руках Исламской Республики Иран. Конечную точку этой войны определит Исламская республика — глава МИД страны Аббас Аракчи.

9:28. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи призвал Евросоюз оказать давление на США и Израиль для прекращения военного конфликта, передает пресс-служба министерства.