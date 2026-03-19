Владельцу «Читай-города» вдвое снизили штраф за пропаганду запрещенного ЛГБТ

В Чите владельцу сети книжных магазинов «Читай-город» — ООО «Грамота» — вдвое сократили штраф, назначенный в декабре 2025 года, до 400 тыс. руб. Компанию привлекли к ответственности за продажу книг, содержащих пропаганду ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского краевого суда.

Суд установил, что 5-6 октября 2025 года в магазине «Читай-город», расположенном в торговом центре «Новосити», продавались книги Фредрика Бакмана «Медвежий угол» и «Мы против вас», Джона Бойна «Незримые фурии сердца», а также Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы». По данным ФСБ России по Забайкальскому краю, в указанной литературе содержится пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Нарушителя привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 6.21 КоАП.

В конце декабря прошлого года Центральный суд Читы оштрафовал ООО «Грамота» на 800 тыс. руб. за пропаганду ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Представители компании потребовали отменить или заменить штраф на предупреждение, однако прокуратура Забайкальского края отказалась удовлетворять требование. Суд решил сократить штраф, поскольку «Грамота» занимается общественно полезной деятельностью и остается одним из немногих книготорговых предприятий в Чите.