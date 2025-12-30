Владельца «Читай-города» оштрафовали на 800 тыс. рублей за пропаганду запрещенного ЛГБТ

Центральный районный суд Читы вынес решение в отношении ООО «Грамота» — владельца сети «Читай-город» — по протоколу о пропаганде ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Это следует из карточки суда. Компанию оштрафовали на 800 тыс. руб., сообщили в пресс-службе суда «МК в Чите».

По информации источника «МК в Чите», в одном из магазинов в продаже были четыре книги, пропагандирующие гомосексуализм («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Покупатели обнаружили их осенью, добавили собеседники издания. О каких книгах идет речь, не уточняется.

22 декабря «РЗН.инфо» со ссылкой на источники сообщало, что в отношении рязанского магазина «Читай-город» составили протокол о пропаганде ЛГБТ («движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено). Собеседники издания говорили, что поводом стала продажа книг шведского писателя Фредрика Бакмана. Он автор романов «Вторая жизнь Уве», «Медвежий угол», «Тревожные люди» и других.