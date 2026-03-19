Из Ростовской области в Грузию отправили 19,4 тонны мяса и субпродуктов

С 10 по 13 марта из Ростовской области в Грузию экспортировали 19,4 тонны мяса и свиных субпродуктов. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Товар, представленный для экспорта, прошел все необходимые проверки. Его признали безопасным в ветеринарно-санитарном отношении и качественным.

Разрешение на вывоз подконтрольной продукции с территории Российской Федерации Россельхознадзор выдал в автоматизированной системе «Аргус».

Мария Хоперская