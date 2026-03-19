В постановлении новосибирского заксобрания названы риски «мусорной» концессии

Законодательное собрание Новосибирской области признало целесообразным строительство под Новосибирском по концессионным соглашениям двух комплексов переработки отходов (КПО). Соответствующее постановление региональный парламент принял на сессии 19 марта.

В постановлении оговаривается, что условием целесообразности является «недопущение негативных последствий наступления рисков». В перечне рисков более десятка пунктов. Депутаты, в частности, указали на отсутствие документально подтвержденных намерений о финансировании концессионных соглашений со стороны ППК «РЭО», отсутствие сведений о наличии опыта у концессионеров (ООО «КПО "Правобережный"» и ООО «КПО "Левобережный"»), возможный «неограниченный рост стоимости реализации концессионных соглашений» по итогам еще не завершившихся экспертиз и т. д.

«В случае заключения концессионерами договоров со сторонними организациями рекомендовать выделять средства областного бюджета Новосибирской области и средства ППК "РЭО" только по итогам принятых работ по аналогии с казначейским сопровождением»,— отмечается также в документе.

Как писал «Ъ-Сибирь», «Левобережный» с объемом переработки 300 тыс. т мусора в год планируется разместить у села Верх-Тула, «Правобережный» на 330 тыс. т — у села Раздольное. Инвестиции в проект могут достичь 32 млрд руб. При этом большая часть финансирования придется на ППК «РЭО». ООО «КПО "Правобережный"» и ООО «КПО "Левобережный"» учреждены АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

