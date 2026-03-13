Южная Корея вводит ограничения цен на топливо

Правительство Южной Кореи вводит временную систему ограничений цен на топливо для снижения расходов, которые увеличились из-за перебоев с поставками после начала конфликта на Ближнем Востоке, сообщает агентство «Рёнхап». Решение вступило в силу в полночь по сеульскому времени.

Впервые с 1997 года Южная Корея применяет систему предельных цен, используя положение Закона о нефтяной промышленности. Оно позволяет министру промышленности устанавливать максимальную цену продажи — в периоды, когда цены на нефть резко колеблются и угрожают экономической стабильности. Будут установлены максимальные цены на нефтепродукты южнокорейских НПЗ, которые поставляются на АЗС и дистрибьюторам. Розничные цены на АЗС фиксировать не станут, уточняет агентство.

Максимальная цена будет рассчитана путем умножения средних цен предложения за неделю и коэффициента корректировки среднего значения по сингапурскому индексу Platts (MOPS, базовая цена на нефтепродукты в Азиатско-Тихоокеанском регионе) с учетом соответствующих налогов. Начальная цена будет установлена на уровне 1724 вон ($1,17) за литр обычного бензина, 1713 вон за литр дизтоплива и 1320 вон за литр лампового масла.

Со слов замминистра торговли, промышленности и ресурсной безопасности Ян Ги Вука сообщается, что максимальный ценовой порог будет пересматриваться каждые две недели с учетом изменений мировых цен на нефть.

Также правительство введет экспортные ограничения и продолжит жестко реагировать на «недобросовестную рыночную практику, включая накопительство и завышение цен».

Эрнест Филипповский