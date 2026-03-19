Коста-Рика решила закрыть посольство Кубы в стране

Президент Коста-Рики Родриго Чавес «в знак протеста против плохих условий жизни населения на Кубе» распорядился закрыть посольство республики и выслать дипломатический персонал. Как сообщает Reuters, демарш произошел на общественном мероприятии «в присутствии посла США». Господин Чавес заявил, что Коста-Рика не признает легитимность коммунистического режима Кубы, и призвал «очистить полушарие от коммунистов».

Как сообщил МИД Коста-Рики, Куба может сохранить консульский отдел и необходимый персонал для его работы. В свою очередь министерство иностранных дел Кубы заявило, что каких-либо обоснований для понижения дипломатических отношений двух стран «не было предоставлено». Там предположили, что правительство Коста-Рики «демонстрирует подчинение политике США в отношении Кубы в попытках изолировать нашу страну».

Как сообщалось ранее, в начале марта власти Эквадора объявили посла Кубы Басилио Гутьерреса и его дипломатический персонал персонами нон грата. Министерство иностранных дел страны дало им 48 часов на то, чтобы покинуть территорию Эквадора. Официальных причин решения также озвучено не было, власти, сославшись лишь на девятую статью Венской конвенции о дипломатических отношениях.

