Эквадор решил выслать дипломатов с Кубы

Власти Эквадора объявили посла Кубы Басилио Гутьерреса и его дипломатический персонал персонами нон грата. Министерство иностранных дел страны дало им 48 часов на то, чтобы покинуть территорию Эквадора, сообщает Reuters.

Министерство иностранных дел Кубы, в свою очередь, назвало это решение «произвольным и неоправданным», а также «недружественным и беспрецедентным актом», подрывающим исторические связи между странами. В Гаване полагают, что высылка может быть связана «с давлением со стороны США» накануне намеченного на 7 и 8 марта саммита в Майами с участием представителей 12 латиноамериканских государств.

По информации источников Reuters, эквадорские полицейские и военнослужащие патрулируют территорию возле кубинского посольства в Кито. Эквадор не уточнил, означает ли шаг с высылкой посла разрыв дипломатических отношений с Кубой. Официальных причин решения также озвучено не было, власти сославшись лишь на девятую статью Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Влад Никифоров