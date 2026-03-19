Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ с учетом play-off в матче регулярного чемпионата против «Оттавы».

Гол, забитый во втором периоде, стал для Овечкина 922-м в регулярных чемпионатах и 77-м в Кубке Стэнли. Хоккеист прервал шестиматчевую безголевую серию и сократил отставание от Уэйна Гретцки в общем зачете до 17 голов. Гретцки занимает первую строчку с 1016 шайбами (894 в регулярных чемпионатах и 122 в play-off).