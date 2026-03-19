Судно у берегов ОАЭ получило повреждения

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) зафиксировало поражение судна неизвестным снарядом у порта Хор-Факкан в ОАЭ.

«UKMTO получил сообщение о происшествии в 11 морских милях (около 20 км — “Ъ”) к востоку от Хор-Факкана (ОАЭ). Сообщается, что судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего на борту возник пожар»,— указано в заявлении.

17 марта UKMTO сообщал о попадании неизвестного снаряда по судну в Оманском заливе к востоку от Фуджайры в ОАЭ.