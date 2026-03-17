Снаряд попал в танкер вблизи порта Фуджайра в ОАЭ

В Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ неизвестный снаряд попал в стоявший на якоре танкер. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 23 морских милях (42,5 км — ”Ъ”) к востоку от Фуджайры. Сообщается, что танкер, стоявший на якоре, был поражен неизвестным снарядом. Сообщается о незначительных повреждениях конструкции. Экипаж не пострадал. О воздействии на окружающую среду не сообщается»,— указано в заявлении.