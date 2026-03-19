WP: Пентагон попросил выделить $200 млрд на военную операцию против Ирана

Пентагон обратился к Белому дому с просьбой одобрить запрос в Конгресс о выделении дополнительного финансирования на военную операцию против Ирана в размере более чем $200 млрд. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, речь идет о средствах на срочное увеличение производства критически важных вооружений, запасы которых за три недели интенсивных ударов значительно истощились. Предложенная сумма превосходит уже потраченные на кампанию средства (по оценкам, более $11 млрд за первую неделю) и близка к объему помощи Украине (около $188 млрд за весь период), отмечает WP.

Окончательный размер запроса еще не определен — за последние две недели Пентагон направил несколько вариантов. Как отмечают источники, запрос почти наверняка встретит сопротивление в Конгрессе, особенно со стороны демократов и законодателей, выступающих против военной операции.