Иран пригрозил более мощными ударами по энергоинфраструктуре США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в случае повторных атак на энергетические объекты Ирана ответные удары по базам США, Израиля и их региональных союзников будут гораздо более разрушительными.

«Если это повторится, последующие атаки на вашу энергетическую инфраструктуру и инфраструктуру ваших союзников не прекратятся до полного уничтожения, и наш ответ будет гораздо жестче, чем сегодняшние атаки»,— приводит текст заявления гостелерадио Ирана (IRIB).

Накауне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил о готовности Тегерана нанести ответные удары по энергетическим объектам США на Ближнем Востоке. Заявление прозвучало после массированной атаки США на остров Харк, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана.