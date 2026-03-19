В Лиге без интриги

В среду определились последние четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов. Одержав крупные победы над менее высококлассными соперниками в восьмерку сильнейших прошли европейские гранды — «Барселона», «Ливерпуль» и мюнхенская «Бавария». А еще один топ-клуб, мадридский «Атлетико», устроило поражение с минимальной разницей от «Тоттенхема» в ответной, лондонской игре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

Самый привлекательный и с точки зрения афиши, и, пожалуй, с точки зрения интриги матч среды в Лиге чемпионов — матч «Барселоны» и «Ньюкасла» начался резво. С обилия голов и обилия несвойственных футболистам высокого уровня ошибок. Неожиданно — не намекала на это чистенькая первая встреча противников недельной давности, завершившаяся вничью — 1:1.

В первую четверть часа ответной игры команды обменялись уколами после контратак. На точный удар Рафиньи ответил Энтони Эланга. Затем «Барселона» быстро вышла вперед вновь — после розыгрыша штрафного отличился Марк Берналь. Но еще до того, как таймер отсчитал первые полчаса игры, «Ньюкасл» опять сравнял счет, наказав оппонента за потерю у своей штрафной. Не просто потерю — пижонство. Ведь перехватил Льюис Холл какой-то до безумия самонадеянный пас пяткой главной каталонской звезды Ламина Ямаля. Через мгновения Эланга сделал дубль, с близкого расстояния загнав мяч в пустой угол.

Такое пижонство, как выяснилось, «Барселона» могла себе позволить. Она продолжала штамповать моменты.

У Роберта Левандовского верный, вроде бы, гол отнял двухметровый защитник Дэн Берн, постелившийся под удар и успевший еще подняться и сыграть по отскоку головой. А Ламин Ямаль под занавес первого тайма заставил всех забыть о стоившей преимущества вольности. Сам разогнал атаку и даже расставшись с мячом добежал до нужной точки. И сам же пальнул выше створа из убийственной позиции.

Правда, и этот невероятный промах не остановил испанского тинейджера. Тут же Ямаль выполнял прострел через вратарскую площадь, к которому Рафинья не успел только из-за чрезмерных стараний защитника Кирана Триппьера. Бразилец заработал одиннадцатиметровый и доверил право его исполнять Ямалю. Тот пенальти реализовал и долго позировал перед камерой и трибунами.

Этот гол, видимо, окончательно надломил «Ньюкасл». Второй тайм превратился для гостей в катастрофу.

Оборону команды, почти идеально сдерживавшей «Барселону» на своем поле, на этот раз безжалостно терзали. Каталонцы отличились еще четырежды и завершили матч с неприличным даже по хоккейным меркам счетом 7:2. Дубль у Роберта Левандовского, по голу после перерыва в активе Рафиньи и Фермина Лопеса.

Позже стартовали еще три матча. В одном буксующий в этом году «Ливерпуль» дома пытался отыграться у «Галатасарая», победившего в прошлый вторник в Стамбуле — 1:0.

С задачей-минимум — сравнять счет по сумме встреч — хозяева справились довольно быстро. Это был угловой в середине первого тайма. Алексис Мак Аллистер подаче на кого-нибудь из наполнивших пространство перед воротами одноклубников предпочел более тонкий вариант — пас низом на вбегавшего в штрафную Доминика Собослаи. Венгр пробил неотразимо.

С главной же задачей — обыграть «Галатасарай» крупнее — возникали проблемы. Был соблазн невзирая на гол назвать стартовый игровой отрезок неудачным для «Ливерпуля». Ведь моментов чемпион Англии запорол уйму. Мохаммед Салах к нереализованному выходу один на один добавил нереализованный пенальти. Флориан Виртц загубил две отличные возможности. Одну из них — запустив мяч с полудюжины метров на трибуны примерно так, как за пару часов до него Ламин Ямаль.

Зато прорвало «Ливерпуль» в начале второго тайма.

Он продолжал атаковать с размахом, и это дало результат. Сначала забил Юго Экитике, тут же довел преимущество до крупного Райан Гравенберх. Отмену гола Вильфрида Синго из-за офсайда хозяева не заметили, вскоре отличился Салах. Так и закончили — 4:0.

Тем временем в Лондоне пробовал спастись из почти безнадежной ситуации «Тоттенхем». Он на прошлой неделе был бит «Атлетико» в Мадриде — 2:5. Из-за деталей — чудачеств запасного вратаря Антонина Кинского и его ранней замены на вратаря основного, Гульельмо Викарио, без причины оставленного на скамейке — то поражение единодушно было признано британскими СМИ унизительным. Тренера Игора Тудора они досрочно «отправляли в отставку».

Тем не менее, «Тоттенхем», проводящий вообще-то очень плохой по собственным меркам сезон, бодающийся за выживание в чемпионате страны, выглядел бойко. Рано забил (отметился Рандаль Коло-Муани), обеспечил работу Хуану Муссо — резервисту соперника, занявшему место в воротах из-за травмы основного голкипера Яна Облака.

Впрочем, и на это взятие ворот, и на второй гол, автором которого стал Хави Симонс, у игроков «Атлетико» Хулиана Альвареса и Давида Ганцко нашлись ответы. И когда Симонс исполнял в ворота гостей пенальти на 90-й минуте, он понимал, что четвертьфинал его команде не светит. Хозяева победили со счетом 3:2, но вылетели из турнира.

Между тем мюнхенская «Бавария» еще раз разнесла «Аталанту» из Бергамо — 4:1 и 10:2 по сумме.

Дубль у Гарри Кейна, по голу у Луиса Диаса и перспективного вингера Леннарта Карла, меньше месяца назад отпраздновавшего 18-летие. Только в концовке счет размочил Лазар Самарджич.

Таким образом, стадия 1/8 финала завершилась без сенсаций. Четвертьфинальные пары уже известны. «Ливерпуль» сыграет с ПСЖ, «Бавария» — с мадридским «Реалом», «Барселона» — с мадридским «Атлетико», лондонский «Арсенал» — с лиссабонским «Спортингом». Первые матчи пройдут 7 и 8 апреля, ответные — 14 и 15 апреля.

Роман Левищев