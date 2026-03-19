Галузин: Россия ведет диалог о завершении конфликта с заинтересованными странами

Позиция России по поводу условий урегулирования конфликта на Украине носит принципиальный характер, сказал замглавы МИД Михаил Галузин. Российская сторона акцентирует ее в диалоге со всеми заинтересованными сторонами, добавил он.

Как уточнил господин Галузин в разговоре с «Известиями», дата и место нового раунда трехсторонних переговоров Россия—США—Украина пока не определены. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал газете, что работа трехсторонней группы приостановлена.

С начала года состоялись три раунда трехсторонних переговоров Россия—США—Украина. Четвертая встреча должна была состояться в начале марта, но была перенесена из-за начала конфликта на Ближнем Востоке.