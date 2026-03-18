Два пожарных поезда привлекли для тушения огня в бизнес-центре в Москве

Оперативные службы запросили второй пожарный поезд на место тушения пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Тушение пожара продолжается. К месту тушения пожара запросили второй пожарный поезд»,— сказал собеседник агентства.

Пожар в бизнес-центре Turas произошел утром 18 марта. Загорелся склад на первом этаже здания. Сотрудники МЧС обнаружили три отдельных очага возгорания. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м. В ликвидации огня участвуют 130 человек и 37 единиц техники. Пожару присвоили третий ранг сложности. Около 200 человек эвакуировались из здания до приезда спасателей, пострадали 2 человека.