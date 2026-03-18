ЦАХАЛ заявил о ликвидации нового командира иранской дивизии имени имама Хусейна

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации нового командира иранской дивизии имени имама Хусейна, входящей в силы «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хасана Али Марвана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, 17 марта армия обороны Израиля нанесла удар по Ливану, при котором в районе Бейрута погиб господин Марван. Иранская сторона не давала официального подтверждения этой информации. Как утверждает израильская армия, предшественник погибшего командира дивизии был ликвидирован ЦАХАЛом неделей ранее.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. При атаках на Исламскую Республику погибли несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана, в том числе главнокомандующий КСИР, начальник Генштаба, министр обороны и секретарь совета по обороне, а также командир иранского ополчения «Басидж».