ЦАХАЛ заявил о ликвидации нового командира иранской дивизии имени имама Хусейна

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации нового командира иранской дивизии имени имама Хусейна, входящей в силы «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хасана Али Марвана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, 17 марта армия обороны Израиля нанесла удар по Ливану, при котором в районе Бейрута погиб господин Марван. Иранская сторона не давала официального подтверждения этой информации. Как утверждает израильская армия, предшественник погибшего командира дивизии был ликвидирован ЦАХАЛом неделей ранее.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. При атаках на Исламскую Республику погибли несколько высокопоставленных военных чиновников Ирана, в том числе главнокомандующий КСИР, начальник Генштаба, министр обороны и секретарь совета по обороне, а также командир иранского ополчения «Басидж».

Фотогалерея

Жертвы «Эпической ярости»

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит 28 февраля

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Абдолрахим Мусави, начальник Генерального штаба ВС Ирана, убит 28 февраля

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур погиб в результате авиаудара 28 февраля

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Бригадный генерал, заместитель командующего сухопутными войсками ВС Ирана Мохсен Дарребаги убит 28 февраля

Фото: Amir Hashem Dehghani / Wikipedia

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде погиб 28 февраля

Фото: Florence Lo / Reuters

Секретарь Совета обороны Ирана контр-адмирал Али Шамхани погиб 28 февраля при авиаударе

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Член высшего командования министерства разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери погиб 1 марта

Фото: fbi

Глава парламентской фракции «Хезболлы» Мухаммед Раад погиб 2 марта при ударе Израиля по Бейруту (Ливан)

Фото: Hussein Malla / AP

18 марта Иран подтвердил гибель секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. С ним погибли сын, заместитель и охранники

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

18 марта Минобороны Израиля сообщило о гибели министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

Фото: Vahid Salemi / AP

18 марта Корпус стражей Исламской революции Ирана подтвердил смерть командующего ополчением «Басидж» генерал-майора Голамрезы Сулеймани

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

