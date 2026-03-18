Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью Илии II

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью католикоса-патриарха всея Грузии Илии II. Глава Грузинской православной церкви умер 17 марта в возрасте 93 лет. Сообщение патриарха Кирилла опубликовала пресс-служба Московского патриархата.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава РПЦ писал, что российская и грузинская православные церкви поддерживали хорошие отношения. Патриарх рассказал и о личном общении с главой грузинской церкви. «Лично нас связывали очень добрые и доверительные отношения, которые позволяли обмениваться мнениями и давать объективную оценку происходившему тогда в сфере церковно-государственных отношений в Советском Союзе»,— написал патриарх Кирилл.

Глава РПЦ назвал патриарха Илию старейшим по возрасту из всех православных предстоятелей, а его патриаршество — «целой эпохой в жизни Грузинской церкви и всего православия». Патриарх Кирилл отметил, что патриарх Илия считал «необходимым беречь от стихий мира сего духовное единство во Христе наших народов».

Илия II (Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года. Его патриаршество стало самым продолжительным в истории страны. В 1997 году Грузинская церковь вышла из Всемирного совета церквей, поскольку патриарх Илия выступал против идеи экуменизма — движения за объединение различных христианских конфессий. В 2016 году православная церковь Грузии вместе с РПЦ саботировала Всеправославный Критский собор. Грузинская церковь была не согласна с положениями соборного документа о браке между последователями разных христианских конфессий.

