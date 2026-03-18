Огранщики добирают сырья

Индия — крупнейший огранщик алмазов в мире — увеличила импорт камней почти на 30% в феврале после слабого спроса месяцем ранее. Добывающие компании указывают на нормализацию запасов у огранщиков и признаки стабилизации спроса на крупные алмазы и бриллианты. Но аналитики допускают, что пока речь идет только о пополнении стоков после высокого зимнего сезона.

Индия, на которую приходится 90% огранки алмазов в мире, увеличила импорт камней в феврале на 29,7% к январю, до 9,6 млн карат, следует из предварительных данных Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC). Стоимость импорта месяц к месяцу выросла на 30%, до $776 млн. Относительно февраля 2025 года закупки увеличились почти на 30% в натуральном выражении и на 7,6% в деньгах.

Экспорт бриллиантов из Индии в феврале к январю увеличился на 11,3%, до 1,67 млн карат, стоимость поставок выросла на 54%, до $1,24 млрд. Но показатели остались ниже прошлогодних на 4,3% и 0,8% соответственно.

Индия увеличила закупки алмазов после существенной просадки спроса на сырье в январе (см. “Ъ” от 16 февраля). В АЛРОСА, на которую приходится около 30% мировых поставок алмазов, сообщили “Ъ”, что рекордные темпы сокращения добычи со стороны горнодобывающих компаний в последние годы и устойчивый спрос на ювелирную продукцию в мире способствуют постепенной нормализации запасов в индийском гранильном секторе, накопленных в период предыдущего рыночного подъема конца 2020-го — 2022 года.

В АЛРОСА также отмечают признаки стабилизации спроса, которые наиболее заметны в сегменте крупных алмазов и бриллиантов весом от 3 карат. Это отчасти находит отражение в индийской статистике, но в еще большей степени подтверждается данными по продажам конечной продукции — ювелирных украшений, особенно в премиальном сегменте, добавляют в компании.

Исполнительный директор «Гильдии ювелиров» Владимир Збойков говорит, что в конце 2025 года продажи ювелирных изделий, в том числе с бриллиантами, в мире выросли на 5–25% в зависимости от компаний и страны.

«Это дало стимул производителям начать закупки бриллиантов для новых изделий»,— говорит он.

Хотя старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлере» Никанор Халин считает, что пока рано всерьез говорить о восстановлении алмазно-бриллиантовой отрасли. Так, по его словам, индийская торговая статистика в разрезе отдельных месяцев может отличаться достаточной волатильностью. А январь—март — это время, когда отрасль пополняет запасы после сезонно высоких продаж в зимние праздники.

В базовом сценарии «Эйлер» не ждет значимого изменения индекса цен на алмазы во втором квартале текущего года, но уже во втором полугодии эксперты допускают рост цен на 5% год к году с дальнейшим восстановлением индекса в 2027–2028 годах на 10% и 15% соответственно). Росту цен может способствовать и конфликт на Ближнем Востоке. «Если война там затянется на месяцы, то, скорее всего, природные бриллианты размером 1–2 карата и выше вырастут в цене»,— считает Владимир Збойков. По словам Никанора Халина, ОАЭ и Израиль — одни из ключевых центров по торговле алмазами и бриллиантами и участники рынка (например, Rapaport) отмечают негативный эффект на отрасль из-за необходимости переноса аукционов.

Но индекс цен на бриллианты (IDEX) остается почти без изменений с конца февраля, добавляет аналитик.

В АЛРОСА ожидают, что при отсутствии других внешних шоков для отрасли спрос на крупные алмазы в течение года продолжит укрепляться. «Следом мы прогнозируем стабилизацию и восстановление спроса на природные алмазы средних и мелких размеров и, как следствие, устойчивое возобновление роста цен»,— говорят в компании.

Полина Трифонова