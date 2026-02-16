Огранщиков завалило камнями

По итогам января Индия — крупнейший огранщик алмазов в мире — сократила импорт камней в годовом и месячном сравнении. Это связано с накоплением больших запасов по всей цепочке производства и продаж, а также с прохождением периода пикового спроса. Восстановления в первой половине года в алмазно-бриллиантовой отрасли не ожидается, но АЛРОСА уже отмечает позитивные тренды на рынке.

Индия, на которую приходится около 90% мировой огранки алмазов, в январе импортировала 7,4 млн карат стоимостью $624 млн, по предварительным данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC). Объем закупок в каратах сократился на 21% месяц к месяцу и 7,3% год к году. В стоимостном выражении импорт снизился на 33% и 15% соответственно.

Экспорт бриллиантов из Индии изменился не так заметно. В январе отгрузки составили 1,5 млн карат на общую сумму $979 млн. В натуральном выражении это на 1,5% больше, чем годом ранее, в денежном — на 3,6% меньше, следует из материалов GJEPC.

Аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов говорит, что спрос на украшения остается высоким: по итогам 2025 года потребительские расходы на ювелирные изделия выросли на 1,5% в США и на 14,4% в Китае. Но, добавляет он, накопленные запасы во всей цепочке алмазно-бриллиантового рынка и торговые войны президента США Дональда Трампа (в том числе против Индии) приводят к падению индийского импорта алмазов и экспорта бриллиантов.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов указывает, что индийские огранщики продолжали пополнять запасы мелкого сырья. Средняя стоимость импорта составила $90 за карат, что на 15% меньше, чем годом ранее. При этом, по словам аналитика, цены на бриллианты выросли по сравнению с декабрем: в опте камни стоили $564 за карат.

Рост экспорта бриллиантов в январе подтверждает позитивную статистику ювелирного ритейла в праздничном сезоне 2025–2026 годов, а в феврале — празднования Дня святого Валентина и Нового года по лунному календарю в Китае, пишут аналитики Альфа-банка.

Руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Kept Наталья Величко обращает внимание, что индекс цен на алмазы IDEX продолжил снижение в январе и начале февраля. В январе среднее значение составило 85 пунктов, а в первой половине февраля — 84 пункта. Учитывая, что пик сезонных праздников в декабре пройден, резкой смены текущего тренда, скорее всего, не стоит ожидать, считает госпожа Величко. Февраль, добавляет она, может дать импульс к некоторому укреплению цен, но оно также вряд ли будет продолжительным.

По словам Василия Данилова, мировой рынок алмазов достиг своего последнего пика в августе 2021 года, с тех пор спрос только снижался. В связи с этим алмазодобывающие компании начали радикально сокращать производство, и следующий виток роста спроса столкнется с ограниченностью предложения, что вызовет резкий рост цен. Но, продолжает аналитик, предпосылок для формирования такой ситуации в обозримой перспективе не наблюдается, поэтому с высокой вероятностью первое полугодие окажется непростым для алмазодобывающих компаний.

Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев говорит, что дополнительную нервозность обеспечивает нарушение дисциплины предложения со стороны De Beers. Как сообщал Bloomberg, в январе компания впервые более чем за год снизила цены на алмазы, которые прежде удерживала, чтобы поддержать рынок в условиях слабого спроса.

В АЛРОСА сообщили “Ъ”, что бриллиантовый рынок активен, позитив наблюдается уже сейчас. Долгосрочный тренд, добавляют в компании, это рост конечного спроса на ювелирные украшения в США, Индии, Китае и на Ближнем Востоке, которые составляют основной сегмент потребителей украшений с бриллиантами. Поддержку ценам, отмечают в АЛРОСА, оказывает рост конечного спроса, особенно на крупные камни — более 2 карат. «При грамотной стратегии всех игроков рынка в среднесрочной перспективе рынок придет в баланс. К сожалению, это небыстрый процесс, поэтому существенные изменения за первый квартал мы вряд ли увидим»,— говорят в компании.

Борис Красноженов отмечает, что настроения в индийской огранке поддержало согласование сделки по торговым тарифам между США и Индией. Стороны урегулировали уменьшение тарифов на поставки индийских товаров в США с 50% до 18% с исключением неоправленных бриллиантов из позиций, подпадающих под пошлины.

Полина Трифонова