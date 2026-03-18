МАГАТЭ сообщило о разрушении строения вблизи реактора иранской АЭС «Бушер»

Конструкция, расположенная в 350 м от реактора атомной электростанции (АЭС) «Бушер», разрушилась из-за атаки на Иран. Реактор не поврежден. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в социальной сети X.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что никто из персонала «Бушера» не пострадал. Он добавил, что любое нападение на АЭС или вблизи их территорий нарушает семь ключевых принципов, необходимых для обеспечения ядерной безопасности в условиях вооруженного конфликта.

17 марта организация по атомной энергии Ирана сообщала, что территория АЭС «Бушер» подверглась обстрелу. На станции работают 480 сотрудников российской госкорпорации «Росатом».

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В тот же день глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что из Ирана вывезли детей сотрудников корпорации и избыточный персонал — всего 94 человека. Еще 150 сотрудников эвакуировали в Россию 12 марта.