Около 60 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 19 марта, около 60 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

С 9:00 до 12:00 не будет электричества по улицам Думенко и Магистральной. С 13:00 до 17:00 подачу электроэнергии приостановят по Крестьянскому переулку, улицам Леваневского, Новокузнечной, Промышленной, Северной, Седина и Янковского.

С 9:00 до 17:00 света не будет по 1-му Адыгейскому переулку, 1-му Черноморскому проезду, 2-му проезду Филатова, 2-му Черноморскому проезду, Воронежскому бугру, переулкам Константиновскому, Костычева, Плановому, проездам 5-й Линии ПРК, Чекистов, Черноморскому, улицам 1 Мая, 1-я линия ПРК, 5-я линия ПРК, 9 Мая, Адыгейская набережная, Багратионовская, Брестская, Вольная, Гагарина, Дзержинского, Запорожская, Камчатская, Карасунская, Керченская, Ким, Ковтюха, Коллекторная, Косогорная, Крымская, Кубанка, Курортная, Минская, Парковая, Пригородная, Приятная, Рашпилевская, Рождественская набережная, Российская, Северная, Сормовская, Степная, Таманская, Тихорецкая, Трудовой Славы, Тургенева, Фурманова, Центральная и Черноморская.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина