Заповедникам подсаживают новое регулирование

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий изменять границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На освобожденных от обременений землях разрешается строить и «объекты федерального значения». Поправки раскритиковала Общественная палата, а депутаты на продолжавшихся больше часа слушаниях бурно выясняли, можно ли будет строить на уже бывших землях ООПТ коммерческие объекты под видом госстроек.

Проект поправок к закону «Об особо охраняемых природных территориях» был внесен правительством РФ в Госдуму в декабре 2025 года. Его основной новацией выступает возможность изменять границы действующих ООПТ. На освободившихся от обременений (в таких зонах сейчас практически запрещено капстроительство) землях разрешается размещать объекты, имеющие «существенное влияние на социально-экономическое развитие РФ» (по решению комиссии из чиновников, депутатов и представителей спецслужб). Перечня объектов в поправках нет, но в других законах в качестве таковых упоминаются, например, АЭС, автотрассы и железные дороги.

Законопроект прошел несколько раундов экспертных обсуждений, где высказывались пожелания, что решения о таких стройках должны принимать чиновники рангом не ниже вице-премьера, а перед утверждением поправок неплохо бы понять, как их авторы видят себе развитие ООПТ в России. Стратегия развития таких территорий была представлена Госдуме в январе 2026 года, но особой ясности она не внесла: эксперты раскритиковали документ за нечитаемость и ошибки (см. “Ъ” от 23 января). В итоге поправки критиковали даже представители подведомственного авторам документа Росприроднадзора.

По данным Минприроды, в России насчитывается около 12 тыс. заповедников, национальных парков и других ООПТ, в том числе 342 федеральные территории, 10,6 тыс. региональных и 918 местных. Общая площадь ООПТ — свыше 240 млн га.

Поправки 18 марта на слушаниях в Госдуме представлял глава Минприроды Александр Козлов, который заявил, что возможность изменять границы ООПТ существовала в законах РФ до 1995 года, а также в СССР, где решения об этом принимал совет народных депутатов. «Мы хотим создать, ну или вернуть, кому как удобнее» механизм корректировки границ ООПТ, дал понять министр. Он оговорился, что размещать на любых землях оборонные объекты можно уже сейчас — по федеральному закону №295 (вступил в силу 1 марта),— но поправки дополнят эти нормы. Закрытый перечень важных для социально-экономического развития страны объектов в Минприроды не стали создавать специально, подчеркнул господин Козлов: «Чтобы регионы не трактовали его расширительно». Наконец, он отдельно прокомментировал норму поправок, что изменять границы ООПТ можно при «полной утрате» землями «особого природоохранного значения». Министр согласился, что ее стоит прописать четче, чтобы не создать повод для «преднамеренного уничтожения» ООПТ и «лазейку для изъятия земельных участков».

Обсуждение было довольно бурным. Денис Парфенов (КПРФ) не понял, как в случае отсутствия в поправках «объективно измеримых показателей» комиссии из чиновников и депутатов будут отличать «действительно значимый объект» от коммерческих строек, и не это ли почва для коррупции. Олег Леонов (ЛДПР) посетовал: поправки не оговаривают, что считается «полной утратой» ООПТ природоохранного значения и кто именно это установит.

«Размытость критерия создает риски, когда под видом утраченных территорий из ООПТ могут выводиться участки, способные к восстановлению»,— рассудил депутат.

Его коллега Дмитрий Новиков (КПРФ) интересовался, не будут ли заинтересованные лица поджигать леса с целью утраты землями природоохранного значения. Анатолий Грешневиков (СР) напомнил о позиции Владимира Путина, наказавшего «не создавать правовых лазеек» для использования ООПТ с целью коммерческой застройки.

В материалах к думским слушаниям фигурировало заключение Общественной палаты РФ (на него 18 марта не раз ссылались парламентарии), где содержатся те же опасения (о размытости различных критериев поправок и рисках злоупотреблений), а заодно говорится о возможном противоречии поправок экологической доктрине РФ, основам госполитики в области экологического развития РФ до 2036 года, позиции президента РФ и международным обязательствам.

Глава Минприроды похвалил господина Грешневикова за патриотичность и защиту экологии, но вновь повторил, что документ возвращает государству утраченные в 1995 году права. Комиссию из чиновников и депутатов в рамках поправок и создают, «чтобы не было никакой коррупции», заверил господин Козлов. Что касается поджогов и других злоупотреблений, то вопрос с формулировками поправок в этой части министр обещал проработать ко второму чтению. Обсуждение законопроекта продолжалось больше часа: документ был принят в первом чтении 288 голосами за, 34 депутата выступили против, еще 32 человека воздержались.

Александр Воронов