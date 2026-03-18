Экс-менеджер «Мособлгаза» дала показания на покинувшего РФ замглавы компании

Как узнал «Ъ», расследование коррупционных схем в «Мособлгазе» вышло на новый уровень. Бывшая начальница управления развития газовых сетей Наталья Сенаторова, задержанная в ноябре 2025 года, заключила досудебное соглашение и дала показания на своего бывшего руководителя Дмитрия Чернова, который покинул Россию. Следствие намерено заочно предъявить ему обвинение в получении взяток на сумму не менее 15 млн руб.

Сенаторову задержали вместе с экс-советником гендиректора Антоном Шаповаловым. По версии следствия, в октябре 2023 года через господина Шаповалова ей передали 1 млн руб. за ускорение подключения к газу подмосковного поселка. Как писал РБК, из этой суммы до Сенаторовой дошло 500 тыс. руб. Оставив себе 50 тыс. руб., остальное она, по собственным показаниям, отдала господину Чернову. Господин Шаповалов признал вину и находится под домашним арестом, дело Сенаторовой по новым эпизодам могут прекратить.

Помимо этого дела в «Мособлгазе» расследуют и другие преступления. В ноябре арестовали экс-директора филиала «Мособлгаз Север» Антона Ракова, которому вменяют получение особо крупной взятки. По данным оперативников, чиновники создавали искусственные препятствия при подключении к сетям, а затем предлагали бизнесменам «ускорение» за вознаграждение. Речь может идти о более чем 100 эпизодах и суммах свыше 500 млн руб.

