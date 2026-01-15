В Мособлсуде возобновился процесс по делу Романа Ткаченко — пасынка известного рок-музыканта Стаса Намина. Он обвиняется в убийстве собственных брата и бабушки, совершенном в октябре 2023 года. Перерыв был вызван проведением психиатрической экспертизы подсудимого. В суде допросили свидетелей — оперативников, которые задержали обвиняемого.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Большая часть процесса по делу Романа Ткаченко проходит в закрытом режиме. И на заседании, состоявшемся 15 января, часть слушания тоже закрыли. На этот раз адвокат подсудимого попросила вывести публику из зала на том основании, что «намерена заявить ходатайство, в ходе обсуждения которого могут быть затронуты детали личных отношений в семье Стаса Намина». При этом ни сам музыкант, ни его адвокат в зале не присутствовали — сослались на занятость. Подсудимый, прокурор и мать погибшего Артема Микояна против закрытия части процесса возражать не стали, и председательствующая попросила всех покинуть зал.

Журналистов пустили на процесс, когда начался допрос свидетелей. Ими оказались оперативники из Снегиревского отделения полиции (Истринский район Подмосковья), которые 18 октября 2023 года прибыли на дачу Стаса Намина, после того как на номер 112 сообщили об убийстве по адресу деревня Крюково, улица Лесная,12. Свидетели рассказали, что звонил сам предполагаемый убийца Роман Ткаченко.

«Ворота там были открыты, и на пороге нас встретил подсудимый,— сообщил оперуполномоченный Сергей Курзенков.— Он сам провел нас в дом и сказал, что вызвал полицию. В комнате находилась мать Романа, которая все время плакала и с нами не общалась».

Далее свидетель сообщил, что, пока он оставался с Романом, его напарник осмотрел дом и в одной из комнат нашел мертвую 85-летнюю пожилую женщину — Прасковью Ткаченко, а на улице — тело сводного брата подсудимого, 30-летнего Артема Микояна, родного сына музыканта Намина. Труп лежал лицом вниз, на нем было множество ножевых ранений.

Согласно материалам дела, 18 октября 2023 года 39-летний Роман Ткаченко приехал в коттедж, где жила его бабушка. Вместе с ним был его сводный брат Артем Микоян.

Поначалу все было спокойно: мужчины помогали бабушке по хозяйству, носили мешки с землей и луком. Затем бабушка ушла спать, а Артем уехал в Москву.

Как рассказал впоследствии правоохранителям сам обвиняемый, с бабушкой у него произошла ссора, поэтому он ее убил. Затем позвонил брату и попросил, чтобы тот приехал. Артем Микоян вернулся на дачу и потребовал у родственника объяснений. В итоге Роман Ткаченко набросился на Артема с ножом и убил и его. Мужчине предъявлено обвинение по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В суде также успели допросить приятеля обвиняемого Рубена Шушарджаняна. Но тот рассказал лишь, что знаком с подсудимым со времени учебы в медицинском вузе и знал Романа Ткаченко только с лучшей стороны.

После заседания адвокаты и участники процесса не стали комментировать слушание, сославшись на данную в ходе следствия подписку о неразглашении.

Алексей Соковнин