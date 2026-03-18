И это все заем

Заемщик, сообщивший банку при получении кредита недостоверные сведения о зарплате и умолчавший о других долгах, не может рассчитывать на освобождение от обязательств. К такому выводу пришел Верховный суд РФ (ВС) в деле гражданина-банкрота, который одновременно взял кредиты в двух банках, из-за чего они не смогли корректно рассчитать его долговую нагрузку.

ВС опубликовал решение экономколлегии по банкротному делу Рашида Долакова. Кредиторами должника были Сбербанк с требованием на 3,78 млн руб. и ВТБ — на 1,02 млн руб. Господин Долаков взял заем сразу в двух банках в один день, из-за чего они не успели увидеть в его кредитной истории актуальную долговую нагрузку. Сам же должник о втором кредите не уведомил и, более того, завысил данные о своих доходах.

По справкам 2-НДФЛ заемщик зарабатывал в месяц около 27 тыс. руб., а банкам гражданин сообщил о среднемесячном доходе в размере 240 тыс. руб.

Со ссылкой на эти факты Сбербанк потребовал не списывать заемщику долги по завершении банкротства. Арбитражный суд Ингушетии согласился с кредитором, отказав должнику в освобождении от обязательств перед Сбербанком. Но апелляция и окружная кассация отменили это решение, указав, что банки могли сами проверить платежеспособность клиента. По жалобе Сбербанка дело передали в экономколлегию ВС, которая поддержала отказ списать банкроту долги.

Из позиции ВС следует, что добросовестное поведение должника предполагает предоставление достоверной информации.

Если же гражданин сообщил заведомо ложные сведения по существенным для кредитора вопросам, он не может быть освобожден от обязательств по итогам банкротства.

ВС подчеркнул, что даже наличие у банка возможности проверить сведения о заемщике не снимает с последнего обязанности действовать добросовестно. А в этом деле заемщик и вовсе взял два кредита в один день. В подобной ситуации, сочла коллегия, гражданин должен был сообщить кредитору о намерении получить заем частями в нескольких банках.

Это решение укладывается в новый подход ВС, который в последние пару лет ужесточил отношение к гражданам-должникам при наличии признаков злоупотреблений с их стороны.

Одним из ярких примеров стало дело банкрота Павла Росса, которого экономколлегия отказалась освободить от обязательств. Причиной стало то, что гражданин не сообщил о коммерческой цели взятия нескольких кредитов (он планировал развивать свой бизнес через сетевой маркетинг) в разных банках в короткие сроки (см. “Ъ” от 28 мая 2025 года).

73 процента составила доля дел о банкротстве граждан, по итогам которых кредиторы ничего не получили от должника, согласно статистике ЕФРСБ за 2025 год.

Такие действия должника, признал тогда ВС, лишили кредиторов возможности полноценно оценить риски и «предостеречь должника от сомнительных финансовых вложений». Вместе с тем ряд юристов оценили новый подход как излишне строгий. Так, партнер Orchards Вадим Бородкин указывал, что поведение Павла Росса следует считать неразумным, но это не должно влечь отказ в списании долгов.

Между тем ВС недавно подтвердил этот тренд, признав, что прощения долгов не заслуживает и безработный банкрот, формально не имеющий денег для выплат кредиторам, но одновременно с этим путешествующий по разным странам и пытающийся искусственно создать задолженность перед дружественным кредитором (см. “Ъ” от 12 марта).

Ян Назаренко