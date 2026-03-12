Не должное поведение

Верховный суд РФ (ВС) продолжает ужесточать подход к должникам, которые ведут себя недобросовестно. Экономколлегия ВС отказалась списать долги гражданину, который подал на свое банкротство и за девять лет процедуры даже не пытался официально трудоустроиться. Вместо этого должник посетил восемь стран, пытался искусственно создать задолженность перед дружественным кредитором и заставить стороннего кредитора простить ему 95% долга через мировое соглашение. Все это сыграло против банкрота.

ВС развивает практику, связанную с отказом освободить граждан-банкротов от долгов. Прецедентное решение вынесено в деле Дениса Полонского, инициировавшего свое банкротство в декабре 2015 года. В октябре 2016-го гражданина признали банкротом, но процесс затянулся на долгие годы, хотя кредиторам это мало чем помогло: из 145,57 млн руб. реестрового долга за счет денег и проданного имущества было погашено 10,14 млн руб. (7,4%). Завершая банкротную процедуру в феврале 2025 года, Арбитражный суд Москвы освободил гражданина от оставшихся обязательств, против чего выступил один из его кредиторов — Дмитрий Плаксин. Он обжаловал решение о списании долгов банкроту, но апелляция и кассация поддержали должника, не увидев намека на его недобросовестность. Однако кредитор добился передачи спора в экономколлегию ВС, которая обнаружила массу вызывающих вопросы обстоятельств, которые послужили причиной отказа списать долги банкроту.

Ввиду открывшихся обстоятельств

В опубликованном 11 марта определении ВС отметил, что процедуру банкротства нельзя использовать для ухода от ответственности и незаконного прекращения долговых обязательств. По закону освободиться от долгов может только «честный гражданин», который неумышленно попал в затруднительное финансовое положение, был открыт для сотрудничества с управляющим, судом и кредиторами, оказывал им содействие в отыскании имущества и погашении долгов, пояснила экономколлегия. Если же банкрот пытался вывести активы, мошенничал или скрыл имущество, то освобождение от обязательств ему не положено, указал ВС.

Так, Денис Полонский накануне подачи заявления о своем банкротстве выдал поручительство аффилированному лицу, тем самым за счет появления в деле дружественного кредитора должник пытался причинить вред имущественным правам независимых кредиторов, сделал вывод ВС. Нижестоящие суды признали эти поручительства недействительными сделками, но не учли этого факта при оценке добросовестности должника, подчеркнул ВС.

Были и другие факторы, указывающие на злоупотребления гражданина, в том числе его поездки во время судебной процедуры в Израиль, Францию, Латвию, Грузию, Армению, Испанию, Швецию и Казахстан в отсутствие убедительной информации об источниках их финансирования. Также должник за время банкротного процесса, продолжавшегося более девяти лет, «не предпринимал попыток трудоустроиться и выплачивать долги за счет зарплаты», обратил внимание ВС. Критически коллегия отнеслась и к попытке должника заключить мировое соглашение, направленное «на искусственное понуждение к прощению» 95% долга перед Дмитрием Плаксиным. Все эти факты в совокупности не позволяют списать банкроту долги, заключил ВС.

Слагаемые злоупотребления

Суды сейчас гораздо тщательнее исследуют поведение должника, его добросовестность, и дело Полонского — яркий тому пример, указывает партнер Novator Legal Group Александр Катков. Партнер ЮФ Orchards Вадим Бородкин согласен, что должник вел себя недобросовестно в этом деле, но отмечает, что каждый свой вывод коллегия ВС сформулировала как достаточный для недопустимости списания долгов. Он опасается, что такая позиция может заложить вектор, практически исключающий освобождение граждан от обязательств по итогам банкротства: «Любому банкроту можно поставить в вину пассивность, недостаточную открытость, что само по себе в отрыве от всех обстоятельств не должно вести к столь серьезному последствию».

Впрочем, господин Катков полагает, что ключевую роль сыграла именно совокупность факторов: «Нижестоящие инстанции рассматривали каждый фактор изолированно, а ВС изучил ситуацию системно и увидел, что все эпизоды в совокупности рисуют портрет недобросовестного должника». Говорить о полном развороте практики в пользу кредиторов пока преждевременно, согласен партнер юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков. По его мнению, скорее можно говорить о курсе на более жесткое пресечение злоупотреблений в делах, где есть попытки манипулировать процедурой, скрыть информацию и другие действия, изначально несовместимые со стандартом добросовестного должника.

Самый заметный вывод касается поручительств, выданных накануне банкротства, указывает советник Forward Legal Данил Бухарин: ВС фактически подтвердил, что в освобождении от долгов можно отказать даже тогда, когда должник лишь намеревался причинить вред кредиторам, но сам вред не наступил, потому что сделки успели оспорить. Господин Бухарин надеется, что эта позиция ВС со временем повлияет и на распределение бремени доказывания в таких спорах. По его мнению, не кредитор должен убеждать суд, почему должника нельзя освобождать от долгов, а сам должник должен доказать, что заслужил эту привилегию своим поведением.

Ян Назаренко, Анна Занина