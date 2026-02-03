Сын кронпринцессы Норвегии отверг обвинения в изнасиловании

Старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хёйби в ходе судебного процесса не признал себя виновным по наиболее серьезным пунктам обвинения, включая изнасилование. Об этом сообщает норвежское издание NRK. Подсудимый, однако, частично признал вину по ряду других пунктов, в том числе в нанесении телесных повреждений и порче имущества. Хёйби заявил, что находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Фото: Julian Parker / UK Press / Getty Images Старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хёйби

Заседание проходит в окружном суде Осло. Всего Мариусу Боргу Хёйби предъявлены обвинения по 38 пунктам. Среди них — физическое насилие, нарушение личной свободы, съемка видео без разрешения и четыре случая изнасилования. Обвинение утверждает, что женщины не смогли оказать сопротивление, поскольку были без сознания.

Сын норвежской кронпринцессы был задержан в августе 2024 года, спустя год ему были предъявлены обвинения. 1 февраля 2025 года Хёйби был вновь арестован по новым обвинениям в нанесении телесных повреждений, угрозах ножом и нарушении условий судебного ордера.

Мариус Борг Хёйби родился в 1997 году после случайной связи Метте-Марит с Мортеном Боргом, которого приговаривали к тюремному сроку за наркоторговлю. Членом норвежской королевской семьи господин Хёйби официально не является.