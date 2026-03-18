В Wildberries заявили о резком взлете продаж CD-дисков

Продажи CD-дисков на маркетплейсе Wildberries в 2026 году выросли на 70% в натуральном выражении. Об этом сообщила пресс-служба холдинга РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).

«Заметная часть проданных CD-дисков содержит музыку в MP3-формате»,— рассказали в объединенной компании агентству ТАСС. Однако в РВБ отметили, что продажи классических MP3-плееров на онлайн-платформе не носят массового характера. За первые три месяца года оборот проигрывателей вырос на четверть, а средний чек за товар увеличился на 13%.

Представители «М.Видео» рассказали агентству, что со 2 по 16 марта продажи плееров в Москве выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом в 2025 году. По данным сервиса «Авито», в марте 2026 года продажи MP3-проигрывателей увеличились на 53% год к году.

С 1 марта в России введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, в связи с чем на музыкальных стримингах были удалены или исправлены все треки с упоминанием запрещенных веществ.