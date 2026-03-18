Владелец Ritual.ru рассказал о трудностях рекламы в соцсетях

Владелец ГК Ritual.ru Олег Шелягов рассказал о сложностях продвижения ритуальных услуг в современных условиях. В интервью «Ъ» он заявил, что реклама в этой сфере подвержена серьезным ограничениям.

«Очень много ограничений. Потому что, допустим, "ВКонтакте" не берет, там может быть только нативная реклама, но это очень сложно. Есть много ресурсов, которыми ты не можешь пользоваться в продвижении ритуальных услуг»,— пояснил господин Шелягов.

Бизнесмен также оценил перспективы работы с маркетплейсами. «Да, мы смотрели в сторону Ozon, но там тяжело с отгрузкой. Что мы будем продавать, венок? Он же придет весь помятый. Это же вопрос качества»,— отметил он.

Сейчас компания рассматривает «Авито» для оказания услуг, но это тоже сложно. Олег Шелягов упомянул попытки идти в ногу со временем: создали чат-ботов в Telegram, но «оказывается, поздно». Велись переговоры с платформой Max, но у них пока нет полноценной системы. «Рынок офлайн-рекламы, на мой взгляд, уже схлопнулся»,— резюмировал владелец Ritual.ru.

