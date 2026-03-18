Дело заместительниц воронежского министра ЖКХ передали в суд

Управление МВД России по Воронежской области завершило расследование уголовного дела заместительниц министра ЖКХ региона Елены Евсюковой и Наталии Толчеевой. Как сообщили в ведомстве, в финальном варианте они обвиняются в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Дело направлено в Центральный райсуд Воронежа.

Заместитель министра ЖКХ Воронежской области Наталия Толчеева во время заседания по избранию меры пресечения

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Обвинения чиновниц касаются обстоятельств исполнения госконтракта на исследование объемов мусора в нескольких населенных пунктах региона. В 2022 году региональный департамент ЖКХ (ныне — министерство) заключил его с крымским ООО «Альфа». Компания исполнила его за 9,4 млн руб. На основе собранных данных были установлены нормативы и тарифы для утилизации мусора, которые позже суд отменил по иску регоператора. Следствие считает, что чиновницы приняли работы от «Альфы» без проведения экспертиз, а также сфальсифицировали полученные результаты нормативов накопления твердых коммунальных отходов до устраивающих их показателей. В основу уголовного дела легли материалы воронежского УФСБ.

Елену Евсюкову и Наталию Толчееву задержали в январе 2025 года. Тогда следствие предъявило им обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину женщины не признали. Их поместили под домашний арест. Позже обвинения переквалифицировали на злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Санкции обеих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Осенью чиновниц отпустили из-под домашнего ареста.

Сергей Толмачев